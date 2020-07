Siem de Jong voor herstart MLS: ‘We hebben allemaal wel zoiets van: oppassen’

Door Maarten Wijffels



Het is half twee dinsdagmiddag en Siem de Jong is net klaar met trainen op één van de vele voetbalvelden in Disney World. Nee, Mickey Mouse heeft hij nog niet gezien. Wel ziet en hoort hij elke dag donder en bliksemschichten. Volgens zijn Amerikaanse teamgenoten is dat vaste prik in Orlando in deze tijd van het jaar. En nu is er ook nieuwe dreiging van corona, vlak voor de herstart van het Amerikaanse voetbalseizoen, dat met een toernooi tussen alle 26 clubs uit de Major League Soccer in Disney World zou beginnen.