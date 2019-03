Sigthórsson clubloos na ontbinding contract

Coach Di Francesco per direct weg bij AS Roma

7 maart De wegen van AS Roma en coach Eusebio Di Francesco scheiden per direct. Dit gebeurt een dag nadat de Italiaanse club in de achtste finales van de Champions League werd uitgeschakeld door FC Porto. In de Serie A staat de ploeg van Oranje-international Rick Karsdorp en Justin Kluivert op een teleurstellend vijfde plaats.