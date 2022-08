Sinisterra scoort bij basisdebuut in Premier League, Ziyech met Chelsea onderuit in Southampton

Met videoLuis Sinisterra heeft zijn basisdebuut in de Premier League opgeluisterd met een goal. Hij maakte de 1-1 namens Leeds United in de thuiswedstrijd tegen Everton.

Anthony Gordon had Everton na 17 minuten op voorsprong gezet op Elland Road, maar Sinisterra maakte tien minuten na rust de gelijkmaker namens Leeds met een goede uithaal met links.



Sinisterra werd na 63 minuten naar de kant gehaald door Jesse Marsch, de Amerikaanse coach van Leeds United. Mateusz Klich kwam erin als vervanger van Sinisterra. De 23-jarige linksbuiten uit Colombia, die deze zomer voor 25 miljoen euro overkwam van Feyenoord, mocht al wel drie keer invallen. Met een fraaie goal en een assist had Sinisterra vorige week al een flinke bijdrage in de 3-1 overwinning op Barnsley in de League Cup. Pascal Struijk staat ook in de basis bij Leeds United, dat na een goede seizoensstart op de vijfde plaats staat.

Volledig scherm © REUTERS

De Londense derby tussen Crystal Palace en Brentford eindigde in 1-1. Wilfried Zaha schoot de bal een kwartier na rust prachtig in de verre kruising, maar Brentford-invaller Yoane Wissa maakte in de 88ste minuut de 1-1 op Selhurst Park.

Fulham won vanavond met 2-1 van Brighton & Hove Albion. De drie goals vielen in het eerste kwartier na rust. Aleksandr Mitrovic en Lewis Dunk (eigen goal) zorgden ervoor dat het 2-0 voor Fulham werd, waarna Alexis MacAllister uit een strafschop scoorde voor Brighton. De ploeg van Graham Potter slaagde er in het laatste halfuur niet meer in om de 2-2 nog te maken.

Voormalig Ajax-verdedigers Kenny Tete (Fulham) en Joël Veltman (Brighton) stonden als basiskrachten tegenover elkaar op Craven Cottage. Veltman werd na 64 minuten vervangen door Tariq Lamptey. Jan Paul van Hecke, die vorige week met een korte invalbeurt zijn debuut in de Premier League maakte, zit op de bank bij Brighton. De club uit het zuiden van Engeland lijkt niet van plan hem nog te gaan verhuren aan Sunderland, nadat de Zeeuwse verdediger vorig seizoen al werd verhuurd aan Blackburn Rovers.

Volledig scherm Kenny Tete in actie namens Fulham tegen Brighton. © Action Images via Reuters

Ziyech in de basis bij nederlaag Chelsea

Hakim Ziyech leek de afgelopen dagen op weg naar Ajax als vervanger van Antony, maar de international van Marokko stond vanavond plots in de basis bij Chelsea. De ploeg van Thomas Tuchel verloor de uitwedstrijd bij Southampton met 2-1

Ziyech stond samen met Kai Havertz en Raheem Sterling in de voorhoede van Chelsea, dat halverwege de eerste helft nog op voorsprong kwam via Sterling. Door doelpunten van de 18-jarige Belg Roméo Lavia (‘28) en de Schotse middenvelder Stuart Armstrong (‘45) werd het 2-1 op St. Mary's in Southampton, waar in de tweede helft niet meer werd gescoord. Ziyech bleef de hele wedstrijd staan bij Chelsea, dat al vijf punten achterstand heeft op koploper Arsenal. Het team van Mikel Arteta speelt woensdagavond thuis tegen het matig presterende Aston Villa.

Volledig scherm © AFP

Ziyech viel op 21 augustus nog wel in voor Chelsea, dat toen met 3-0 verloor bij Leeds United. Tegen Everton (0-1 winst), Tottenham Hotspur (2-2) en Leicester City (2-1 winst) bleef de voormalig spelmaker van SC Heerenveen, FC Twente en Ajax de hele wedstrijd op de bank.

Ziyech lijkt daarmee bij Chelsea te blijven. Ajax gaat ondertussen voor Lucas Ocampos. De 28-jarige Argentijn komt voor zo'n 23 miljoen euro over van Sevilla. Ajax verkocht eerder vandaag Antony voor 95 miljoen euro aan Manchester United.

Speelronde 5 in de Premier League:

Dinsdag

Crystal Palace - Brentford 1-1

Fulham - Brighton & Hove Albion 2-1

Southampton - Chelsea 2-1

20.45 uur: Leeds United - Everton 1-1

Woensdag

20.30 uur: Bournemouth - Wolverhampton Wanderers

20.30 uur: Arsenal - Aston Villa

20.30 uur: Manchester City - Nottingham Forest

20.45 uur: West Ham United - Tottenham Hotspur

21.00 uur: Liverpool - Newcastle United



Donderdag

21.00 uur: Leicester City - Manchester United

