Sivasspor-goalie verliest bewustzijn na ongelukkige botsing

video Cillessen krijgt in elfde minuut van de blessure­tijd gelijkma­ker om de oren

21:53 Jasper Cillessen wist in zijn eerste competitiewedstrijd voor Valencia maar liefst 100 minuten zijn doel schoon te houden, maar in de elfde minuut van de blessuretijd moest hij alsnog een tegendoelpunt incasseren. Mikel Oyarzabal passeerde de doelman van Oranje vanaf 11 meter en bezorgde Real Sociedad daarmee toch nog een punt in Mestalla: 1-1.