Slaapverwekkend United verliest punten, Lukaku én Ibrahimovic

Ook tegen Southampton was Manchester United weer niet bij machten om het de tegenstander moeilijk te maken. United kreeg een aantal kleine kansjes, maar dat kon ook worden gezegd van de bezoekers uit Southampton, de nummer dertien in de Premier League. De Belgische spits Romelu Lukaku viel al vroeg in de wedstrijd uit na een vervelende botsing met Wesley Hoedt. Volgens de berichten moet de Belg één of twee wedstrijden toekijken. Zlatan Ibrahimovic zat geblesseerd thuis en kon hem niet vervangen, hij is volgens Mourinho een maand uitgeschakeld.



Ook invaller Marcus Rashford liet weinig zien in de ruim tachtig minuten die hij kreeg. Tien minuten voor tijd leek Paul Pogba dan toch de 1-0 te maken, maar de Fransman stond een metertje buitenspel toen hij bij de tweede paal binnen tikte. Wesley Hoedt speelde een goede wedstrijd in de verdediging bij Southampton, dat in januari op zoek gaat naar versterkingen met de 85 miljoen euro die de club kreeg van Liverpool voor verdediger Virgil van Dijk.