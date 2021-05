Slecht nieuws voor Koeman en co: Atlético reduceert titelkansen Barça na zege op Sociedad

Door treffers van de Belg Yannick Carrasco en de Argentijn Ángel Correa leidde Atlético binnen het halfuur met 2-0. Deze zege stond alleen in de laatste tien minuten onder druk na de late aansluitingstreffer van Igor Zubeldia. In Wanda Metropolitano wankelde de koploper van La Liga nog even flink, maar de zege werd wel over de streep getrokken.