Slechte start voor Zirkzee bij Parma: in de lucht geklopt en opnieuw een nederlaag

Zirkzee maakte vorige week al zijn debuut in de thuiswedstrijd tegen Bologna. Hij viel in de 55ste minuut in, maar kon een 0-3 nederlaag niet voorkomen. Vanavond kreeg Zirkzee opnieuw ruim een halfuur speeltijd, maar opnieuw werd er verloren.



Parma kwam na acht minuten spelen nog wel op voorsprong in Verona door een rake strafschop van Juraj Kucka, maar vijf minuten later passeerde Parma-middenvelder Alberto Grassi zijn eigen doelman: 1-1. Na een uur spelen werd de winnende goal gemaakt in Stadio Marcantonio Bentegodi. De Tsjechische middenvelder Antonin Barak torende na een hoekschop bij de eerste paal boven Zirkzee uit en knikte de winnende 2-1 binnen.