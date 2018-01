'Slechts' twee duels schorsing voor Brama na horrortackle

Meteen na de overtreding werd er in Australië om een lange schorsing geroepen, maar daaraan is Brama ontsnapt. Club en speler zijn akkoord gegaan met het voorstel van de aanklager.



De voormalig middenvelder van onder meer FC Twente kwam halverwege als invaller binnen de lijnen in het duel van zijn ploeg met Brisbane Roar (1-2 nederlaag), maar liet zich in de extra tijd volledig gaan. De bal viel tussen hem en Gameiro in, waarna Brama over de bal heen vol op het been van zijn opponent stampte (zie beelden onder). Gek genoeg kreeg Brama slechts geel, maar dat werd na inmenging van de videoscheidsrechter terecht omgezet in rood.



Omdat Gameiro in het verleden al drie loodzware knieblessures had, was de verontwaardiging groot in Australië. Via social media reageerde Gameiro direct na de wedstrijd. 'Mijn ouders waren in tranen bij het zien van deze tackle, mijn vriendin belde me huilend op. Zij weten - meer dan wie dan ook ter wereld - wat ik de laatste jaren allemaal heb moeten doorstaan. Maar gelukkig heb ik niks.' Ook nam hij Brama in bescherming. 'Hij kwam na de wedstrijd naar me toe om zijn excuses aan te bieden en ook hij was behoorlijk emotioneel. Bedankt daarvoor, dat betekent veel voor mij en mijn familie.'