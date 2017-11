Slordig Italië ontbreekt voor het eerst sinds 1958 op WK

Daardoor mag Zweden zonder de gestopte Zlatan Ibrahimovic voor het eerst sinds 2006 weer aan een WK deelnemen, volgend jaar in Rusland. De ploeg van bondscoach Jan Andersson hield het Nederlands elftal op basis van een beter doelsaldo uit de play-offs voor een plaats in de mondiale titelstrijd.



Italië was de betere ploeg voor een fanatiek publiek in San Siro, zonder echt goed te voetballen. Maar het elftal van bondscoach Giampiero Ventura koppelde het vele balbezit eigenlijk alleen in de slotfase van de eerste helft aan doelrijpe kansen. Eerst kraakte de Zweedse doelman Robin Olsen een schot van Ciro Immobile, zodat verdediger Andreas Granqvist vlak voor de doellijn redding kon brengen. Vervolgens keerde Olsen met een fraaie reflex een inzet van Alessandro Florenzi.



Zweden beperkte zich vooral tot verdedigen maar dacht in de openingsfase tot twee keer toe recht op een penalty te hebben. Matteo Darmian stond in zijn eigen strafschopgebied toen hij de bal op een hand kreeg. Even later floot de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz ook niet toen Andrea Barzagli het speeltuig met een arm beroerde. De arbiter had ogen tekort tijdens het passioneel voetbalgevecht met veel overtredingen. Hij trok acht gele kaarten, waarvan vier in het eerste half uur.



Zweden dacht niet alleen recht te hebben op twee strafschoppen te hebben. De formatie van bondscoach Jan Andersson verloor in de negentiende minuut ook Jakob Johansson. De maker van het enige doelpunt afgelopen vrijdag in Solna (1-0) moest met een ogenschijnlijk zware knieblessure van het veld. Ook in de tweede helft domineerde Italië, zonder dat het veel doelkansen kreeg. Florenzi was nog het dichtst bij een doelpunt maar schoot rakelings naast. In blessuretijd claimde de thuisploeg nog vergeefs een strafschop toen Granqvist hands maakte.



Veel spelers van Italië barstten in snikken uit na het laatste fluitsignaal en de 39-jarige Gianluigi Buffon nam na zijn 175ste interland zo goed al zeker eerder dan gepland afscheid van de nationale ploeg.