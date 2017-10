Slowakije lijkt naast play-offs te grijpen

Goretzka, oogappel van Löw valt op bij Duitsland

9 oktober Elke maandag lichten we een speler uit die in het afgelopen weekend in positieve zin opviel op de Europese velden. Vandaag in deel 9: Leon Goretzka, de 22-jarige middenvelder van Schalke 04 die een van de blikvangers is van de aankomende generatie Duitse topvoetballers.