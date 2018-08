Sneijder: Ik zou nog jaren in Qatar kunnen spelen

,,Maar ik zou hier nog jaren kunnen spelen’’, aldus Sneijder. ,,Het leven bevalt me hier heel erg goed. Het is ontspannen, relaxed, de mensen zijn enorm aardig en we hebben een leuke ploeg bovendien. Het is ongelooflijk heet nu, maar binnenkort wordt dat weer draaglijker. Bovendien zijn sommige stadions al voorzien van airconditioning. Dat scheelt.’’



,,Als het aan mij ligt, zou ik best tot het WK van 2022 in Qatar willen blijven. Wellicht kan ik dan ook iets betekenen voor het Nederlands elftal, in de voorbereiding op het toernooi. Ik ken het land goed, weet de weg hier, en met mijn ervaring als speler kan ik ook van toegevoegde waarde zijn op een eindtoernooi. Als assistent wellicht, of in een andere rol. We zien wel hoe het loopt.’’



Lees morgen het uitgebreide interview met Wesley Sneijder.