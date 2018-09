Sneijder loopt lichte nekklachten op bij auto-ongeluk

Lovren in Kroatië aange­klaagd vanwege meineed

19 september Na Luka Modric is ook Dejan Lovren in Kroatië aangeklaagd door het Openbaar Ministerie. De international zou vorig jaar als getuige hebben gelogen tijdens de rechtszaak die vanwege belastingontduiking en geldverduistering was aangespannen tegen zijn oude club Dinamo Zagreb. In Kroatië staat een gevangenisstraf van zes maanden tot maximaal vijf jaar op meineed.