Sneijder na negen jaar terug in San Siro: ‘Onze ploeg was een eenheid, dat was onze grote kracht’

Wesley Sneijder is vanavond voor het eerst in negen jaar terug in San Siro. Voor de wedstrijd tussen nummer drie Inter en hekkensluiter Salernitana werd de 37-jarige Sneijder in het zonnetje gezet. Samen met Marco Materazzi, Samuel Eto’o en Gianluca Pagliuca kwam hij het veld op, nadat zij onlangs werden toegevoegd aan de Inter Hall of Fame.

Sneijder speelde van de zomer van 2009 tot januari 2013 voor de club uit Milaan. In zijn eerste seizoen won Inter de Serie A, Coppa Italia en Champions League, maar na het vertrek van José Mourinho ging het snel minder met Inter en Sneijder. Toch won Sneijder in zijn tweede seizoen bij Inter nog het WK voor clubs, de Coppa Italia en de Supercoppa.



In 116 wedstrijden voor Inter scoorde Sneijder 22 keer en gaf hij 35 assists. Hij vertrok in januari 2013 voor 7,5 miljoen euro naar Galatasaray, nadat Inter hem drieënhalf jaar eerder voor 15 miljoen euro had overgenomen van Real Madrid. ,,Dit is de eerste keer dat ik weer in San Siro ben”, vertelde hij aan Sky Sport Italia. ,,Het is geweldig. Ik heb veel mensen gezien die ik al lang niet meer had gezien. Ik ben blij om hier te zijn en de Hall of Fame-prijs is slechts een bonus.”

Sneijder werd uiteraard gevraagd naar zijn favoriete herinneringen aan zijn tijd in Milaan, waar hij binnen enkele weken de harten van de fans en zijn teamgenoten al had veroverd. ,,Wat we hadden was een team, een echt team en we realiseerden ons dat je niet ver komt met alleen individuen. Mourinho heeft me duizend keer gebeld om te zeggen dat hij een heel sterk en hecht team had, maar geen nummer 10 had. Dat ben ik uiteindelijk geworden en daar ben ik trots op", zei Sneijder, die debuteerde in de Derby della Madonnina tegen AC Milan (0-4 winst) op 29 augustus 2009.

,,Ik voelde hier meteen vertrouwen, ik realiseerde me dat het team een eenheid was en dat maakte het verschil. De club heeft daarna moeilijke jaren gekend, maar is nu weer waar het hoort te zijn. Het belangrijkste is de mentaliteit van het team, dat vorig seizoen de Scudetto won en dit jaar weer de landstitel kan winnen. Je kunt zien dat ze een team zijn. Ik wil de Inter-fans gewoon vertellen dat ik me hier nog steeds thuis voel en dat de Inter-fans de beste ter wereld zijn.”

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij staan in de basis bij Inter, dat halverwege de eerste helft op voorsprong kwam via Lautaro Martínez. Vijf minuten voor rust maakte hij ook de 2-0. De Argentijnse aanvaller had al acht wedstrijden op rij niet gescoord. Inter leek een tijdje terug nog overtuigend op weg naar de tweede landstitel op rij, maar werd na een slechte serie resultaten ingehaald door Napoli en AC Milan.

