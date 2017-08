Sneijder opgenomen in wedstrijdselectie Nice

De vijf 'dark horses' die de Spaanse paardenrace kunnen verstoren

11:17 Of er iemand is die denkt dat de Spaanse titel níét naar Real Madrid of Barcelona gaat? Waarschijnlijk niet. En toch gaan er ploegen hun best doen om De Grote Twee naar de kroon te steken. Ieder op hun eigen manier, met een eigen speelstijl en eigen perspectieven. Een vooruitblik naar het seizoen 2017/18 van de Primera División.