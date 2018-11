Solari definitief coach Real Madrid

Solari werd aangesteld als interim-trainer nadat Julen Lopetegui moest vertrekken vanwege de teleurstellende start van het seizoen, met onder meer een afgang in El Clásico. Een trainer mag volgens de regels van de Spaanse bond RFEF maar twee weken fungeren als interim-coach. Solari kwam over van het tweede elftal, Real Madrid Castilla, en kende een perfecte start bij de topclub. Hij won alle vier de duels, één in de Spaanse beker, twee in la Liga en in de uitwedstrijd bij Viktoria Plzen in de Champions League.



Real Madrid liep afgelopen weekend wel drie punten in op FC Barcelona dat in eigen huis verloor van Real Betis. De achterstand op de aartsrivaal bedraagt nog wel vier punten.