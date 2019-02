Solskjaer haalt Chong bij de selectie: ‘Chongy is er klaar voor’

PSG rekent op snelle rentree van Neymar

25 februari Paris Saint-Germain-coach Thomas Tuchel rekent erop dat zijn geblesseerde aanvaller Neymar begin maart de training kan hervatten. ,,Ik hoop dat hij na ons duel met Manchester United in staat is te trainen'', zei de Duitser, doelend op de return in de achtste finales van de Champions League. PSG won het eerste duel in Manchester met 2-0 en speelt op 6 maart thuis. In de kwartfinales moet de Braziliaanse sterspeler er dan weer bij zijn.