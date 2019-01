Solskjaer: Prijzen belangrijker dan top 4

Manchester United is na het ontslag van José Mourinho opgeleefd onder interim-coach Solskjaer. De ploeg heeft alle wedstrijden onder hem gewonnen, inclusief zes in de Premier League. Het gat naar koploper Liverpool bedraagt 16 punten en kan niet meer worden overbrugd. ,,We staan nu zesde en zullen er alles aan doen bij de eerste drie te eindigen. Volgend seizoen moet de club weer vol voor de titel gaan.‘’



United speelt in achtste finales van de Champions League tegen de Franse kampioen Paris Saint-Germain. Chelsea is de volgende tegenstander in de FA Cup.