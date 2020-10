Solskjaer spreekt na dreun Spurs van 'slechtste dag ooit’

Trainer van Tottenham José Mourinho haalde juist zijn gelijk, vond hij. Critici waren de laatste tijd niet te spreken over de defensieve speelstijl van de Portugees. "Stel je voor dat mijn spelers een aanvallende coach zouden hebben", was Mourinho cynisch. "Met een verdedigende coach scoorden ze zes keer. Met een aanvallende coach zouden ze er 10, 11, of 12 maken."



Hij prees daarna de mentaliteit van zijn ploeg. "Iedereen geeft alles. De ploeg zit natuurlijk vol met kwaliteit en talent.”



De laatste keer dat Tottenham op Old Trafford wist te winnen was in 2018 (3-0). Toen stond Mourinho nog bij Manchester United onder contract.