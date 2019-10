Solskjaer wil vlammen tegen Liverpool: ‘Kans om alles om te draaien’

De topclub van weleer won in de Premier League pas twee van de acht wedstrijden. Liverpool won alles. ,,Ik ben en blijf optimistisch", vervolgde Solskjaer. ,,Natuurlijk zit Manchester United al jaren in een moeilijke situatie. Iedereen doet zijn best daar uit te komen. Ik weet zeker dat het gaat lukken. We komen terug. Het is moeilijk te voorspellen wanneer dat precies gaat gebeuren."



De oud-speler van de club verwacht dat hij vooralsnog de regie blijft voeren. ,,Al weet ik ook wel dat niemand mij die garantie kan geven. We plannen echter op de langere termijn. Ik verwacht versterking in de winterstop. Dat zal ons ongetwijfeld mede vooruit gaan helpen."