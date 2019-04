‘Soms zou meer waardering wel op zijn plaats zijn’

Door Mikos Gouka



Of we eigenlijk wel op het fraaie hoofdveld van trainingscomplex Ciudad Deportiva mogen lopen? Quincy Promes grijnst. Een rondleiding is een rondleiding en daar hoort het veld toch bij? ,,De voorzitter heeft dit complex in oktober vernoemd naar mijn ploeggenoot Jesús Navas,’' vertelt Promes. ,,Estadio Jesús Navas, daar zijn wij nu.’' Promes stuurt even later zijn fraaie witte sportauto naar Montequinto, aan de rand van Sevilla en op een steenworp afstand van de plek waar hij dagelijks traint. ,,Ik woon daar lekker rustig, niet midden in de stad. Beter voor de kinderen’', zegt hij.