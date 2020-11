Southampton vier tot zes weken zonder clubtopscorer Ings door operatie

De 28-jarige Ings liep afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Aston Villa een knieblessure op. Hij is met vijf doelpunten clubtopscorer van Southampton, dat dit seizoen al vier van de zeven duels won. ,,Het had niet veel slechter kunnen zijn. Donderdag heeft hij een operatie. Het is een kleine ingreep, maar wel een noodzakelijke", zei trainer Ralph Hasenhüttl. ,,We hebben vijf blessuregevallen op dit moment en ze bezorgen me echt hoofdpijn."