Southampton zet bij Swansea reuzenstap richting lijfsbehoud

Southampton wist vooraf wat het te doen stond. Met op de laatste speeldag nog een duel met kampioen Manchester City voor de boeg, telde alleen de zege in Swansea. In de eerste helft liet 'Soton' net als de thuisploeg zien waarom het al het hele seizoen in de onderste regionen bivakkeert. Strijd werd er wel geleverd, maar dicht bij een treffer kwamen beide ploegen nooit. Dat veranderde na de thee. Opgehitst door de meegereisde fans kreeg Southampton, de voormalige club van Oranje-bondscoach Ronald Koeman, vooral via de bonkige spits Charlie Austin kansen op de openingstreffer. Aan de andere kant was Jordan Ayew met een vlammend schot dichtbij.

Great result for @SouthamptonFC ! You guys deserve this 👍⚽️

Halverwege de tweede helft kreeg manager Mark Hughes een domper te verwerken. Jan Bednarek bleef na een botsing groggy liggen en moest worden vervangen door Manolo Gabbiadini, de aanvaller die in 23 duels voor Southampton pas één keer had gescoord (24 februari bij Burnley). Die droogte maakte de Italiaan vier minuten na zijn entree ruimschoots goed door uit de rebound de winnende goal achter Lukasz Fabianski te schieten.



Southampton klimt door de zwaarbevochten overwinning naar de 16de plaats en is zo goed als veilig. Swansea City moet zondag op de laatste speeldag tegen het al gedegradeerde Stoke City nog vol aan de bak om degradatie naar het Championship te voorkomen. Bij de 'Swans' viel Luciano Narsingh in de slotfase in, Mike van der Hoorn bleef negentig minuten op de bank. Wesley Hoedt speelde bij de bezoekers wel de hele wedstrijd.



West Bromwich Albion mocht alleen bij een gelijkspel vanavond nog hopen op lijfsbehoud. Door de zege van Southampton daalt de club voor het eerst in zeven jaar af naar het tweede niveau.



