Southgate belooft ‘jongste Engeland ooit’ in jubileumduel

David Villa stopt Dit is er over van het Spanje dat Oranje versloeg in de WK-finale

14:51 David Villa (37) beëindigt in december zijn imposante voetballoopbaan. Met de all-time topscorer (59 goals) van het Spaanse elftal stopt er wederom een speler van het Spanje dat in 2010 wereldkampioen werd. Wat is er nog over van het basiselftal dat in de WK-finale van 2010 Oranje wist te kloppen?