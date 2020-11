Southgate wil bescherming voor Kane: ‘Zie dat hij voortdurend schoppen krijgt’

,,Ik praat even over de wedstrijden die hij voor Engeland heeft gespeeld en daarin zie ik dat hij voortdurend schoppen krijgt en niet echt beschermd wordt door de arbitrage”, zei Southgate bij het bekendmaken van zijn selectie voor de komende drie interlands van Engeland.

De bondscoach vond het nodig om het op te nemen voor Kane, omdat hij in de media werd beticht van een fopduik afgelopen zondag in het duel met Brighton & Hove Albion. De spits van de Spurs versierde zo een strafschop, die hij zelf benutte. ,,Ik zou eerlijk gezegd een beetje meer bescherming voor Harry verwelkomen, want elke keer als wij spelen zie ik ruwe tackles op zijn benen en de daders komen er steeds mee weg.”

Kane was vanavond weer van grote waarde voor de Spurs in de Europa League. Hij maakte de 1-0 en bracht Lucas Moura in stelling voor de 2-0 tegen de Bulgaarse club Ludogorets. Het doelpunt van Kane was zijn tweehonderdste in zijn driehonderdste wedstrijd voor de Londense club. De Spurs wonnen met 3-1.