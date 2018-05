Spaanse arbiter leidt Griekse bekerfinale

PAOK Saloniki - AEK Athene liep op 11 maart van dit jaar in de Griekse competitie volledig uit de hand. Voorzitter Ivan Savvides van PAOK liep toen na een afgekeurd doelpunt met een pistool het veld op om te protesteren bij de scheidsrechter, die partijdigheid werd verweten. Het was het sein voor de Griekse minister van sport, Georgios Vassiliadis, de hoogste afdeling stil te leggen. Savvides werd later voor drie seizoen geschorst en de Griekse competitie werd pas eind maar weer hervat.



De rel in Griekenland zorgde voor veel (internationale) kritiek. Met PAOK-AEK als bekerfinale wil de Griekse bond nieuwe problemen voorkomen dat de arbiter partijdigheid of corruptie wordt verweten. De Spanjaard David Fernández Borbalán wordt zaterdag in het Olympisch Stadion Spyridon Louis in Athene geassisteerd door twee landgenoten.



Bekijk hieronder de beelden van de rellen in maart bij PAOK-AEK.