Spaanse bekerfinale voor het eerst in Estadio Wanda Metropolitano

Vorig seizoen werd de finale van de Copa del Rey ook gespeeld in het stadion van Atlético Madrid, dat toen nog speelde in Estadio Vicente Calderón. Los Colchoneros verhuisden afgelopen zomer naar het Estadio Wanda Metropolitano (67.703 plaatsen) aan de andere kant van Madrid. In 2019 zal hier ook de finale van de Champions League worden gespeeld.