Spaanse bond biedt excuses aan en kiest voor vrouw als vervanger ontslagen bondscoach Jorge Vilda

De Spaanse voetbalbond heeft Jorge Vilda ontslagen als bondscoach van het vrouwenelftal en heeft met Montserrat Tomé, een 41-jarige oud-speelster, voor het eerst een vrouwelijke bondscoach aangesteld. Zestien dagen geleden werd Vilda nog wereldkampioen met Spanje in Sydney. Vilda was tevens werkzaam als technisch directeur bij de bond.

Vilda, die ruim twee weken geleden de wereldtitel veroverde met Spanje, werd dinsdag ontslagen door het nieuwe bestuur van de bond. De 42-jarige coach lag al lange tijd onder vuur. Na het winnen van de wereldtitel verslechterde de verstandhouding met zijn speelsters toen Vilda na het beruchte kus-incident van bondsvoorzitter Luis Rubiales in eerste instantie de kant van de voorzitter koos. Vervolgens kwam Vilda steeds meer alleen te staan. Elf stafleden stapten op uit onvrede over het aanblijven van Rubiales.

Een jaar geleden weigerden vijftien internationals nog langer onder Vilda te spelen omdat zijn aanpak hun ‘emotionele en fysieke gezondheid’ zou aantasten. Toen Vilda’s vertrek uitbleef, kwamen enkele opgestapte speelsters dit jaar terug op hun besluit om vervolgens in Australië de wereldtitel te winnen. Vilda was acht jaar bondscoach van de Spaanse vrouwen. De laatste jaren regende het klachten over de trainer, die onder meer van zijn speelsters zou eisen dat ze de slaapkamerdeuren van hun hotel niet op slot zouden doen. Omdat Vilda tevens technisch directeur was en zijn vader directeur is van het vrouwenvoetbal, kon er lastig tegen hem worden opgetreden.

Het dreef Oranje-international Damaris Egurrola na één duel voor Spanje naar een interlandloopbaan bij Oranje, zo vertelde ze vorige maand in een interview. ,,De woede van toen zit nog steeds in mij. Ik kan niet begrijpen dat dit soort dingen nog steeds gebeurt.’’

Ze heeft zich ontwikkeld tot een sleutelfi­guur in de groei van het nationale elftal Spaanse bond over Montserrat Tomé

Vilda kwam extra negatief in het nieuws toen hij applaudisseerde voor de speech van Rubiales, waarin hij aangaf niet op te willen stappen als voorzitter van de bond. Vilda bood daar later zijn excuses voor aan, maar dat mocht niet meer baten. Hij had nog een contract tot medio 2024. Tomé volgt Vida nu op. Zij was al sinds 2018 assistent van Vilda. ,,Ze heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een sleutelfiguur in de groei van het nationale elftal”, verklaarde de bond.

Excuses voor gedrag Rubiales

De Spaanse bond wordt al twee weken bekritiseerd vanwege de omstreden kus die bondsvoorzitter Luis Rubiales tijdens de huldiging gaf aan speelster Jennifer Hermoso. De bondsleden hebben Rubiales verzocht af te treden en de FIFA heeft de preses voor negentig dagen geschorst, maar Rubiales wil zelf vooralsnog van geen wijken weten. Rubiales was voorstander van een langer verblijf van Vilda, maar de bond heeft nu anders besloten.

Bondscoach Ronald Koeman heeft met verbazing gekeken naar de veelbesproken kus die de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales gaf aan Jennifer Hermoso, na de gewonnen WK-finale. Koeman keurde het gedrag van de Spaanse preses af.

Het net rond Rubiales lijkt zich inmiddels steeds verder te sluiten. In een open brief op de website van de Spaanse bond biedt interim-voorzitter Pedro Rocha richting de hele voetbalwereld excuses aan voor de schade die Rubiales heeft berokkend met zijn gedrag, dat als ‘absoluut onacceptabel’ wordt omschreven.

‘Deze acties weerspiegelen in het geheel niet de waarden van de hele Spaanse samenleving. Die is juist een toonbeeld van tolerantie en beleefdheid, op alle sociale en politieke terreinen. Dat beeld is de afgelopen dagen aangetast door het gedrag van de heer Rubiales. De schade die is toegebracht aan het Spaanse voetbal, aan de Spaanse sport en de Spaanse samenleving als geheel, is enorm.’

Rocha benadrukt dat er een onderzoek naar Rubiales loopt en dat er veranderingen op komst zijn. ‘We zijn bezig met een herziening van de huidige managementstructuren. Verder komt er een heel pakket aan maatregelen om het bestuur van de bond te verbeteren en, voor zover mogelijk, de veroorzaakte schade te herstellen.’

