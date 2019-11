Spaanse bond komt voetbalsters tegemoet met 1,15 miljoen euro

Dankzij de financiële steun van RFEF wordt het minimumsalaris voor achttien voetbalsters per club vastgesteld op 16.000 euro per jaar. Dat bedrag kan later oplopen tot 18.000 of 20.000 euro bij het afsluiten van nieuwe tv-contracten.



Vorige maand stemde 93 procent van de speelsters uit de hoogste divisie voor een staking voor onbepaalde tijd wegens het uitblijven van een akkoord over de arbeidsvoorwaarden. Die staking zou op 16 november ingaan. Door de interventie van de RFEF kan de vrouwencompetitie in Spanje deze maand waarschijnlijk gewoon volgens plan worden afgewerkt.