Spaanse competitie wil onderzoek naar financiën Manchester City

Belofte Arnold voelt zich gepasseerd door Wolfsburg-coach Jonker

12:56 Wolfsburg-trainer Andries Jonker heeft dit seizoen aanvaller Mario Gomez tot aanvoerder gekozen. Daarin kan talent Maximilian Arnold zich vinden. Maar de 23-jarige basisspeler, de enige die nog over is van het team dat in 2015 de Duitse beker won, had voor zichzelf toch zeker een rol als reserve-aanvoerder in gedachten.