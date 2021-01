Spaanse degradatiekandidaten ontslaan trainers

Pablo Machin behaalde dit seizoen met Alavés slechts achttien punten en bivakkeert net boven de degradatiestreep, op de zestiende plaats. Twee dagen na de nederlaag bij Cádiz (3-1) kreeg de coach zijn ontslag. Machin werkte slechts vijf maanden bij de Baskische club. In het verleden was de Spanjaard onder andere werkzaam bij Espanyol en Sevilla.

Huesca staat met 12 punten uit achttien wedstrijden onderaan in La Liga. Michel Sanchez won dit seizoen pas één competitiewedstrijd en speelde negen keer gelijk. Tegen Real Betis ging het maandagavond in de slotfase mis. De ploeg van Michel werd onlangs in het Spaanse bekertoernooi uitgeschakeld door derdeklasser Alcoyano. De 45-jarige Spanjaard leidde Rayo Vallecano in 2018 ook al naar de hoogste klasse. Hij werd het jaar erna ontslagen na een reeks nederlagen.