Spaanse hekkensluiter Huesca ontslaat trainer

FA Cup Pieters met Burnley via strafschop­pen alsnog ronde verder

9 januari Burnley is in de derde ronde van de FA Cup aan een pijnlijke nederlaag ontsnapt tegen Milton Keynes Dons, dat uitkomt in League One. De club in de Premier League maakte pas diep in extra tijd gelijk (1-1) en uiteindelijk plaatste Burnley zich na strafschoppen (4-3) voor de volgende ronde.