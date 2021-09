Spaanse media hard voor Koeman: ‘Dit Barcelona is impotent’

Ronald Koeman is het afgelopen jaar wel wat gewend. Hij doorstond in Barcelona menig stormpje. Maar na het steriele optreden gisteravond tegen Granada, waarin Barça ternauwernood ontsnapte aan een pijnlijk verlies tegen laagvlieger Granada (1-1), kan Koeman zijn borst echt natmaken, zo verwachten Spaanse media. ,,Dit Barcelona is lichtjaren verwijderd van Barcelona.”

Lees ook:

• Reactie van Ronald Koeman: ‘Ik praat niet over mijn toekomst’

• Wedstrijdverslag van Barcelona-volger Edwin Winkels Na de kansloze nederlaag in de Champions League tegen Bayern München, vorige werd het in Camp Nou 0-3, ligt Ronald Koeman bij iedereen weer flink onder een vergrootglas: fans, media én voorzitter Joan Laporta, die de oud-bondscoach van Oranje eigenlijk al sinds het voorjaar liever kwijt dan rijk is, maar zijn naar verluidt astronomische afkoopsom niet kan betalen. Reden: de schuld van Barcelona is opgelopen tot 1,35 miljard euro. Daardoor moest de club van Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong onder anderen Lionel Messi laten gaan.

Wil Koeman de het inmiddels diepgewortelde chagrijn in Camp Nou laten verdwijnen, zijn zeges nodig. Niet met Tika-taka, want van dat voetbal is Barça ook volgens Koeman ver verwijderd, maar gewoon, door met hard werken punten te pakken. Dat lukte na de tweede ontmaskering in een jaar van Bayern München ook gisteravond tegen Granada niet. ,,Het was ongelooflijk: de mensen zaten pas net op hun stoeltjes of de nachtmerrie ging gewoon door in Camp Nou. Niemand geloofde wat-ie zag", schreef Sport.

Volledig scherm Ronald Koeman. © EPA

,,Het was een nieuw, surrealistisch hoofdstuk in de teloorgang van Koeman’s Barcelona", schrijft Sport vandaag. ,,Het was veel Araujo en weinig Barcelona in de eerste finale van Ronald Koeman", waarmee de krant verwees naar de centrumverdediger, die in de slotminuut de gelijkmaker forceerde. ,,Hij was weer de beste.”

Alle kranten zijn hard voor Koeman, wiens lot volgens Sport aan een steeds dunner draadje hangt. Ook Marca dompelde zijn pen diep in het zuur.



,,Hoewel Barcelona nog ongeslagen is in La Liga, werden de kwetsbaarheden van Koemans selectie weer simpel blootgelegd door Granada. Het spel was dramatisch én eenzijdig. Barça verpulverde een oud record door liefst 54 voorzetten het strafschopgebied in te pompen, maar dat was tegelijkertijd ook veelzeggend: het rendement was bedroevend. Dit Barcelona is lichtjaren verwijderd van Barcelona. Dit Barcelona is een impotente ploeg en boezemt geen enkele club angst meer in. Dat maakte Granada pijnlijk duidelijk.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De treurigheid overheerste in Barcelona. ,,Er werd bijna onophoudelijk gefloten in Camp Nou‘’, zo constateerde AS, dat de wet van Murphy maar weer eens van stal haalde. ,,Vanaf het moment dat Coutinho voor de tweede keer balverlies leed tot de wissel van Baldé was het onrustig onder de fans. Het publiek was als een boze man die op maandagmorgen in een drukke bus zit te wachten tot iemand op zijn voet gaat staan, zodat hij om zich heen kan gaan slaan.”

Uit alle commentaren en verslagen uit de Spaanse kranten is één gemene deler te destilleren: Koeman gaat zware dagen tegemoet. ,,Barcelona speelde tegen een club die tot vorig jaar 25 keer verloor in Camp Nou. Onder Koeman bewind in Barcelona winnen ze en spelen ze gisteravond gelijk", schrijft Mundo Deportivo.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Of dit de aanleiding tot een zware storm betekent, moeten de komende dagen uitwijzen. Mogelijk dat de ontsnapping via verlosser Araujo, waardoor Camp Nou toch weer even in vuur en vlam werd gezet, een sussende werking heeft. Maar onrustig zal het in Barcelona sowieso blijven.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Donderdag komt Barcelona opnieuw in actie in La Liga, dan in een uitwedstrijd. Cádiz, de huidige nummer dertien van de Spaanse competitie, is dan de tegenstander in Nuevo Mirandilla.

Volledig scherm Memphis Depay. © EPA