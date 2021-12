Spaanse media kritisch op FC Barcelona: ‘Situatie rond Memphis begint zorgwekkend te worden’

Xavi is niet langer ongeslagen als trainer van FC Barcelona. De voormalige middenvelder zag zijn elftal gisteren in de Spaanse competitie verliezen van Real Betis (0-1). Barcelona heeft nu al 13 punten minder dan koploper Real Madrid. De zorgen nemen alleen maar toe, schrijven de Spaanse media.

Enkele dagen voor de allesbeslissende kraker in de Champions League in München tegen Bayern pakken donkere wolken zich samen boven Camp Nou. Waar FC Barcelona vertrouwen had moeten tanken tegen Real Betis kreeg de ploeg van Xavi wéér een mokerslag te verwerken. ,,Er wordt in München niet eens meer een wonder verwacht”, aldus Marca.

Lees ook Play Enorme dreun FC Barcelona op weg naar clash met Bayern München

Lees ook:

• Dit is de stand in La Liga

• Betis deelt dreun uit aan Barcelona In het derde duel onder leiding van Xavi bleek Real Betis te sterk. ,,De opmars van Xavi’s Barcelona in La Liga werd bruut een halt toegeroepen door door Betis”, tekende Mundo Deportivo op. ,,Na een goed begin ontbrak het Barça als gewoonlijk de laatste maanden aan continuïteit, waarna het ambitieuze Betis hard langszij kwam. De bezoekers uit Sevilla lieten FC Barcelona uitrazen en sloegen in de slotfase slim toe.”

Quote Dit zijn cijfers die horen bij het rampzalige seizoen 2002-2003 onder Louis van Gaal Mundo Deportivo De enige goal ontstond nota bene uit een corner (!) van Barcelona, viel Marca op. ,,Over alert verdedigen gesproken... FC Barcelona kreeg een corner, maar in no-time lag de bal aan de andere kant in het net via een scherpe counter van Betis over de linkerflank.” De sportkrant van Madrid stipte in een analyse nog het belabberde optreden van Memphis Depay aan. ,,Zijn spel begint ronduit zorgwekkend te worden. Gisteren deed hij negentig minuten niets.”

Na de nederlaag voor Barcelona , en de zege van Real Madrid later op de avond, liep het verschil tussen de twee giganten al op tot zestien (!) punten in La Liga. Real is koploper, Barça zevende. Weliswaar moeten Xavi en co nog een duel inhalen, maar de titelkansen zijn nu wel verkeken.



,,Dit zijn cijfers die horen bij het rampzalige seizoen 2002-2003 onder Louis van Gaal", schrijft Mundo Deportivo in een analyse. ,,Sindsdien lieten ze niet meer zulke rampzalige resultaten zien. Als Rayo Vallecano vandaag van Espanyol wint, moet Barcelona zelfs al een gat overbruggen om überhaupt Europees voetbal te halen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

AS zag dat ‘Betis Xavi’s bloem vertrapte’ en radiozender RAC had het over een debacle. ,,FC Barcelona brokkelt af. Dit zijn rampzalige signalen op weg naar de cruciale wedstrijd van woensdag in München. De afwezigen waren verrassender dan de spelers die wél speelden. Frenkie de Jong begon op de bank en werd zelfs niet ingebracht toen Gavi na 34 minuten gewisseld werd. Achteraf bleek dat hij oververmoeid was en koos Xavi met het oog op Bayern voor Riqui Puig als vervanger. Resultaat: een nederlaag en een definitief een verloren seizoen. Want zonder Fati en een enigszins aangeslagen De Jong wordt het woensdag in München vanzelfsprekend een meer dan lastig karwei.”

Volgens Marca ontmaskerde Betis Barcelona. ‘Paniek voor München’, kopte de krant. ,,Xavi dacht enkele wijzigingen door te voeren, maar betaalde daarvoor een hoge prijs. Betis legde vrij eenvoudig de tekortkomingen van Barcelona bloot.” En: ,,Xavi probeerde het nog met de tot gisteren vergeten Luuk de Jong, maar een oplossing was het niet.”

Bekijk hieronder onze video's uit La Liga.