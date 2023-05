Spaanse media lyrisch over Frenkie de Jong: ‘Hij was de meester in het verplaatsen van de bal’

FC Barcelona stevent af op de 27ste landstitel. De voorsprong op Real Madrid is met nog vijf duels te spelen riant (veertien punten). Frenkie de Jong vertolkte een hoofdrol tegen Osasuna en was de aangever bij het beslissende doelpunt van Jordi Alba. Wat vonden de Spaanse media van zijn optreden tegen Osasuna?

Mundo Deportivo ziet dat Frenkie de Jong een hoofdrol vertolkte tegen Osasuna. ,,Het was een fantastische wedstrijd van Frenkie de Jong die met de meest briljante acties kwam tijdens de meest vlakke momenten van FC Barcelona, tot het spectaculaire moment van Jordi Alba waarmee ze samen zorgden voor een overwinning.”

Frenkie de Jong vertolkte volgens Marca een glansrol bij Barcelona. Het dagblad omschrijft de middenvelder als ‘de artiest’. ,,Hij was de meester in het verplaatsen van de bal. Richting het seizoenslot verkeert hij in exceptionele vorm. De Jong gaf een aantal prachtige passes, maar Raphinha, Pedri en Koundé wisten daar geen raad mee.”

AS omschrijft De Jong ‘als de beste van het veld’. ,,Het was zonde van het werk en het enorme talent van de Nederlander, die de meest helderziende speler was als het ging om het filteren van passes en het zoeken naar de ruimte”, aldus de krant. ,, Uiteindelijk werd zoveel aandringen beloond, met een geweldige assist met het hoofd op Alba die het blik opentrok.”

Volledig scherm Frenkie de Jong wordt lastiggevallen door Unai Garcia van Osasuna. © AFP

,,Bijna kampioen", kopt Diario Sport op de voorpagina. ,,Barça is slechts twee punten verwijderd van de titel na het verslaan van Osasuna dankzij een episch doelpunt van Alba.” Doordat Real Madrid verloor op bezoek bij Real Sociedad kan FC Barcelona bij stadsgenoot Espanyol landskampioen worden.

De sportkrant zag dat Camp Nou de landstitel na de late treffer al vierde en in een staat van verwarring verkeerde. ,,Barça kan het kampioenschap al met de vingertoppen aanraken.” Diario Sport weet: de landstitel, dat kan bijna niet meer misgaan.

Het Catalaanse L’Esportiu kopt op de voorpagina dat het dit seizoen ‘La Liga van 1-0 is’, want Barça won voor de elfde keer dit seizoen met 1-0. En dankzij die late treffer ‘is de titel voor FC Barcelona heel dichtbij’. De krant hijst Jordi Alba op een voetstuk vanwege zijn instelling. De 34-jarige linksback is niet altijd basisspeler meer, maar als hij in het veld staat dan geeft Alba altijd honderd procent.

Volledig scherm Pablo Ibanez achtervolgt Frenkie de Jong. © AFP

Maar het dagblad benoemt ook de rol van Frenkie de Jong bij de treffer van de Spanjaard, al is het heel summier. ,,Frenkie de Jong beroerde de bal heel lichtjes met het hoofd, waarna Jordi Alba met de buitenkant van de schoen raak schoot via de paal.”

En ook Mundo Deportivo weet dat de landstitel FC Barcelona bijna niet meer kan ontgaan. ,,Een goal van de kampioenen", kopt de krant, die opmerkt dat Alba de blaugranas deblokkeert. Door hem zet Barcelona direct een stap richting de titel. Het verlies van Real Madrid (2-0 tegen Real Sociedad) is volgens het dagblad ‘een witte knock-out'.

