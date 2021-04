Spaanse media: ‘Na 63 minuten was het geduld van Ronald Koeman op’

SamenvattingMet niet de eerste miraculeuze ontsnapping van het seizoen heeft FC Barcelona gisteren tegen Real Valladolid de rode loper uitgelegd naar een zenuwslopende apotheose in La Liga. Dat is de conclusie van de Spaanse kranten na de late treffer van Ousmane Dembélé , waardoor de ploeg van Ronald Koeman en Frenkie de Jong de achterstand op koploper Atlético Madrid terugbracht tot één punt. Maar het was in de media niet alleen koek en ei.

De zege, de punten en de enorme ontlading in Camp Nou was één, maar de media in Spanje ontkwamen vooral ook niet aan het algehele, ‘zeer middelmatige’ optreden van FC Barcelona tegen laagvlieger Real Valladolid.

AS draaide dan ook niet om de hete brij heen. ,,Het was opnieuw een epische ontsnapping voor Barcelona, maar dat magische slot en het wonder van Dembélé konden niet verhullen dat Barcelona wéér een centimeter verwijderd was van misschien wel een heel terechte dreun. Dat kwam door het dappere Valladolid, met een bijna onpasseerbare Jordi Masip als uitblinker, maar toch ook zeker door Barcelona zelf, dat ‘langzaam’ en heel onnauwkeurig speelde. Tot het geluk Barcelona in de laatste minuut toelachte.’

Volledig scherm Barcelona is extase na de goal van Ousmane Dembélé. © AFP

Mundo Deportivo greep de late zege aan voor een blik naar de nabije toekomst. Door de treffer van Dembélé heeft Koeman de titel ‘binnen handbereik’. ,,Eén punt achter Atlético en nog wedstrijden tegen beide Madrileense grootmachten voor de boeg. Barcelona heeft alles nog in eigen hand. Maar op het veld leek het niet dat Barcelona nog in La Liga geloofde. De club van Ronald Koeman spartelde gedurende lange tijd en struikelde bij over het opstandige Valladolid.”

La Liga

Mundo Deportivo zag in Frenkie de Jong een belangrijke pion die het vastzittende Barcelona net op tijd los wrikte. ,,Hij gooide in de slotfase als centrale verdediger de schroom én alle tactische plannen van zich af. Hij verliet zijn libero-positie om aan te vallen.”



Volgens de krant liepen De Jong en vooral ook Lionel Messi te lang op eieren. Ze zouden bij een gele kaart geschorst zijn voor El Clásico van zaterdagavond (21.00 uur) in Bernabéu tegen Real Madrid. ,,Lange tijd was het spel van Barcelona niet om aan te kijken.”

Marca snapte niet dat FC Barcelona het zich na de ‘lekke band voor Atlético een dag eerder in Sevilla’ het zich gemakkelijk wilde maken. ,,Drie punten leken een zekerheidje in een duel dat zelfs de bookmakers links hadden liggen, maar gebrek aan concentratie en motivatie bezorgden Barça een heel lastige avond. Er was geen vuur.”



Tot, zo schrijft de sportkrant in Madrid, het geduld van Ronald Koeman in de 63ste minuut op was. ,,De trainer besloot een driedubbele wissel door te voeren (Araújo voor Mingueza, Braithwaite voor Busquets en Trincão voor Griezmann) en zag zijn ploeg de rug rechten. Koeman schudde flink aan de boom, zodat Barcelona lucht kreeg voor nieuwe impulsen. Er kwam nieuw elan in het spel én de zege in de slotminuut. Het was niet verdiend, maar zo gaat het vaak: voetbal en gerechtigheid gaan niet samen.”

Volledig scherm Frenkie de Jong in duel met Javi Sánchez (Real Valladolid). © AP