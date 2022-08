Spaanse media niet te spreken over Frenkie de Jong: ‘De scepsis groeit’

Met videoFrenkie de Jong heeft met zijn eerste basisplaats bij FC Barcelona dit seizoen geen harten kunnen veroveren. De regisseur van Oranje won met Barça weliswaar wel - met 4-1 bij Real Sociedad - maar over het optreden van De Jong waren de Spaanse media eensgezind. ,,Op een dag dat hij eindelijk weer eens in de schijnwerpers stond, viel zijn optreden tegen.”

Niet alleen Marco van Basten had bij Ziggo Sport gisteravond aanmerkingen op het spel van De Jong (zie video hieronder), ook de Spaanse sportkranten pakten uit met kritische noten over De Jong. Zo leidde hij onder meer de gelijkmaker in van Sociedad na slordig balverlies en kon hij nauwelijks een stempel drukken op het spel van de Catalanen.

,,De jaren rollen door bij De Jong in Barcelona, maar de scepsis blijft maar groeien", schreef SPORT. ,,Seizoenen gaan voorbij en de discussie over zijn spel gaat maar door. De twijfel groeit of hij wel een belangrijke speler kan zijn voor Barça. En die twijfels nestelden zich ook in de hoofden van de fans toen ze de Nederlander gisteren aan het werk zagen in San Sebastián.”

Barcelona kwam al na een minuut op voorsprong. Robert Lewandowski, de voormalige topschutter van Bayern München, was daarvoor verantwoordelijk. Na zes minuten was het alweer gelijk. De 1-1 kwam na twee klustballen op naam van Alexander Isak, de Zweed die een paar jaar geleden nog bij Willem II speelde.



Na een moeizame fase liep Barcelona na de rust toch uit. Ousmane Dembélé en opnieuw Lewandowski scoorden, beiden op aangeven van de ingevallen Ansu Fati. Vervolgens nam Ansu Fati zelf de 1-4 voor zijn rekening.

Volledig scherm Takefusa Kubo namens Real Sociedad in duel met Frenkie de Jong. © REUTERS

Vlak voor de 1-1 ging De Jong, die de positie van Sergio Busquets had ingenomen, in de fout door simpel balverlies te lijden. ,,Hij viel na enkele minuten plots in slaap en leidde de gelijkmaker van Real Sociedad in", schreef Mundo Deportivo.

,,Door de gretigheid om zijn fout te herstellen, ging De Jong vervolgens nóg een paar keer de mist in. Al met al was dit geen wedstrijd die ervoor zorgt dat Frenkie Sergio Busquets definitief uit de basiself gaat spelen.”

Waar Memphis Depay de hele avond op de bank bleef, was ook De Jong vrijwel onzichtbaar. ,,Op een dag dat hij eindelijk weer in de schijnwerpers stond, viel zijn optreden tegen. Hij kon het het hernieuwde vertrouwen van Xavi niet verzilveren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens SPORT was het ‘gewoon een matige wedstrijd’ voor De Jong. ,,Hoewel het er alle schijn van heeft dat hij gewoon in Barcelona blijft, zal het debat rond zijn persoon de komende tien dagen nog wel even door sudderen.” Dat komt ook door Bernardo Silva. De Portugees van Manchester City staat nadrukkelijk in de belangstelling van FC Barcelona en schitterende gisteren in de Premier League. Maar Barça kan pas concreet worden voor Silva als Frenkie de Jong wordt verkocht óf instemt met een (flinke) salarisverlaging.

De enige Spanjaard die lichtpuntjes zag, was trainer Xavi. ,,Ik vond dat Frenkie het erg goed deed, ondanks de pech bij de tegengoal. Hij brengt ons veel en hij weet het spel goed te verdelen.”