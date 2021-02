Spaanse media verwoestend over Dest: ‘Hij zakte voor de test en stond keer op keer voor schut’

Zo beoordeelde Diario Sport het optreden van de Amerikaanse rechtsachter met een 3. ‘Zijn opdracht was zeker niet makkelijk, maar hij is gezakt voor de test. Mbappé zette hem keer op keer voor schut. Om erger te voorkomen haalde Ronald Koeman hem voortijdig naar de kant.’ Ook De Jong scoorde met een 5 een onvoldoende. ‘Hij was overal te vinden, maar kon niets betekenen voor zijn team. Hij kon niet doen waar hij goed in is.’

Ook Marca kraakte het optreden van de ex-Ajacied. ‘De Amerikaan leed vanaf de eerste minuut en moest in Mbappé zijn meerdere erkennen.’ De krant kopte met veelzeggende woorden. ‘Dit is waarom Messi wil vertrekken bij FC Barcelona’, doelde het op de vertrekwens van de superster afgelopen zomer. Na zijn benutte strafschop voor rust kon ook Messi zijn ploeg niet meer aan magie helpen.



Het was echter vooral Dest die afgemaakt werd. ‘Op snelheid kon hij Mbappé nog bijbenen, maar Mbappé was de betere en liet Dest lijden. Bij de tweede goal van Mbappé stond hij helemaal verkeerd’, schreef La Vanguardia, dat ook inging op de situatie van De Jong. ‘Wat zal hij spijt hebben dat hij in 2019 niet voor Paris Saint-Germain heeft gekozen. Hij moest te veel achter de bal aan rennen.’ Volgens El Périodico was ook de inbreng van Koeman minimaal. Hij kreeg een 3 als rapportcijfer