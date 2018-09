Spaanse pers vernietigend voor verliezend Barcelona en Real

Ze staan nog altijd eerste en tweede in de Primera División, maar de midweekse nederlagen van Barcelona en Real Madrid kwamen hard aan. Vooral het verlies van Barcelona, dat vorige week nog eenvoudig over PSV heen walste, bij hekkensluiter Leganés (2-1) was opzienbarend.

Door Arjan Schouten

Sportkrant Mundo Deportivo oordeelt duidelijk en spijkerhard op de voorpagina vandaag. ‘Slecht Barcelona, slechtste Madrid’. En wees het daar maar eens niet mee eens, na een voor de twee giganten van La Liga desastreuze midweekse speelronde. Het grote Madrid leverde maandag met Luka Modric en keeper Thibaut Courtois nog ’s werelds beste speler en keeper bij het FIFA-gala in Londen, maar kreeg twee dagen later met 3-0 op de broek van Sevilla. En koploper Barcelona, dat afgelopen weekend in eigen huis al niet verder kwam dan 2-2 tegen Girona, verspeelde nu zelfs in een dikke minuut een 1-0 voorsprong bij hekkensluiter Leganés: 2-1 verlies.

Vooral de verdediging van de Catalanen moet het in de Spaanse sportpers ontgelden. ,,De verdediging is niet langer de muur die het ooit was. In de laatste vier duels hebben ze zeven doelpunten geïncasseerd’’, oordeelt sportkrant Marca, die geen goed woord over heeft voor Gerard Piqué maar ook vooral het optreden van de Belg Thomas Vermaelen kraakt. ,,Hij viel niet aan en verdedigde ook niet. Om hem te laten spelen voor Jordi Alba was achteraf gezien de slechtst mogelijk beslissing.’’

Een lezing waar de collega’s van sportkrant AS het roerend mee eens zijn. ,,Vermaelen was een regelrechte ramp als vleugelverdediger. Viel nauwelijks aan, creëerde niet één opening en verdedigde veel te passief bij de eerste tegengoal. Als hij de trainer (Ernesto Valverde, red.) hiermee hoopte te overtuigen dat hij volgende week moet spelen tegen Tottenham in de Champions League, dan bestaat er geen twijfel dat hij daarin niet geslaagd is.’’

Zonder moeite met 4-0 over PSV heen walsen en vervolgens vijf punten verspelen in de eigen competitie tegen een middenmoter en een laagvlieger. ,,Niet uit te leggen, maar dat is ook voetbal’’, aldus coach Valverde, die in Spanje steeds fellere kritiek te verduren krijgt op zijn roulatiesysteem.

Volledig scherm Mariona Diaz kan het niet bevatten dat Real Madrid met 3-0 onderuit gaat. © AP

Met drie goals tegen bij een flitsend Sevilla is bij Madrid natuurlijk doelman Courtois de zondebok. Net een gouden handschoen mogen ontvangen en dan in de eerste helft al drie keer vissen in een tijdsbestek van ruim twintig minuten. ,,Een ingewikkeld duel, waar we van moeten leren’’, reageerde de sluitpost, die in de Spaanse hoofdstad een hevige concurrentiestrijd voert met Keylor Navas.