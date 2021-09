Spaanse sportkranten weer hard voor Koeman: ‘Barça is verzonken in middelmaat’

VideoDe voorpagina's van de Spaanse sportkranten vertellen vandaag genoeg, maar ook de inhoud is pijnlijk voor Ronald Koeman en zijn spelers. ,,Dit Barça is nog steeds verzonken in middelmaat", schrijft Diario Sport.

Een doelpuntloos gelijkspel bij Cádiz zal de druk op Ronald Koeman niet wegnemen, maar juist vergroten. Nadat hij in de hectische slotfase ook nog een rode kaart kreeg, zal hij zondag vanaf de tribune moeten toekijken tegen Levante. Als voorzitter Joan Laporta, die al maanden openlijk zijn kritiek op Koeman uit, hem die kans al geeft. Volgens Diario Sport mag Koeman voorlopig aanblijven, terwijl Mundo Deportivo schrijft dat de komst van Xavi Hernández weer een stuk dichterbij is gekomen.



,,Het gelijkspel tegen Cádiz kost Koeman zijn plaats niet, al weet niemand voor hoelang. Hij zal het Barça-team voorlopig blijven leiden, nadat de raad van bestuur na de wedstrijd besloot om op hem te blijven rekenen. Barcelona won niet in Cádiz, maar het karakter dat de ploeg in de tweede helft liet zien wordt gewaardeerd, zeker na de onterechte rode kaart voor Frenkie de Jong. Koeman zal zondag echter niet op de bank zitten tegen Levante, nadat ook hij rood kreeg", schrijft Diario Sport, dat verder wel hard was in de commentaren op het vertoonde spel in Cádiz.

,,Barça is nog steeds verzonken in middelmaat. Het kwam niet verder dan een gelijkspel bij Cádiz en zelfs het betreurenswaardige optreden van scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande kan de nieuwe teleurstelling van Blaugrana niet rechtvaardigen. Een verlies zou het onmiddellijke ontslag van Koeman hebben betekend, maar het behaalde punt en de onterechte rode kaart voor Frenkie de Jong kan het verblijf van de Nederlandse coach in Barcelona mogelijk nog iets verlengen.”



Marca, de grootste sportkrant van Spanje, pakt ook genadeloos uit met de kop ‘Dit Barcelona is een grap’. ,,Ze hadden heel veel balbezit in het eerste uur, maar ze creëerden niks. Barcelona moest in de laatste 25 minuten vooral verdedigen na de rode kaart van Frenkie de Jong, die onterecht werd weggestuurd na twee lichte overtredingen.”

In aanloop naar de wedstrijd in Cádiz gaf Koeman woensdag al een opmerkelijke persconferentie, waarin hij een statement gaf waarin hij zei dat hij op begrip rekende van de Spaanse pers. Het viel niet goed bij de aanwezige journalisten en voorzitter Laporta, die al weken overwinningen en veel beter spel van hem eist. ,,Maar de realiteit is hardnekkig. Barça liet in Cádiz opnieuw zien dat het verre van een team met ambities is. Het is een ploeg met weinig talent, geen balans, geen scorend vermogen en de eerste helft in het Nuevo Mirandilla was ronduit slaapverwekkend. Slechts één schot op doel en dan ook nog zonder gevaar", schrijft Diario Sport.

Mundo Deportivo, die andere grote sportkrant in Catalonië, schuift clublegende Xavi Hernández (41) direct weer naar voren als opvolger van Koeman. ,,Vorig jaar wilde Xavi nog niet terugkeren bij Barcelona, maar de zaken liggen nu anders. Hij kent de club door en door en weet dat er sinds de komst van Joan Laporta veel dingen ten goede zijn veranderd. De zaken schuiven steeds meer richting een ontslag van Koeman en de aanstelling van Xavi, maar er zijn nog veel zaken die afgehandeld moeten worden”, schrijft Mundo Deportivo, dat opnieuw niet mals is met de kritiek op Koeman. ,,Het lijkt erop dat hij bereid is om moordend te sterven, zoals de uitdrukking hier luidt. ,,Het leek erop dat Koeman, ongeacht de uitkomst in Cádiz, wist dat hij was veroordeeld. Hij koos opnieuw voor twee jonge spelers, Gavi van 17 en Yusuf Demir van 18, en voorin voor Memphis Depay en Luuk de Jong, de twee spitsen die op zijn voorspraak naar Camp Nou zijn gekomen.”

