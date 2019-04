Spalletti op voet van oorlog met Icardi: ‘Hij vernedert Inter’

Icardi moest onder meer zijn aanvoerdersband inleveren en was enige tijd niet meer welkom op de training. Vorige week keerde hij na een gesprek tussen clubleiding en zijn advocaat terug op het trainingsveld. Verwacht werd dat hij thuis tegen Lazio zijn rentree zou maken. Dat gebeurde niet, sterker nog: Icardi zat niet eens op de bank.



,,Om te moeten onderhandelen met een speler of hij wil spelen, of hij het Inter-shirt wil dragen, is vernederend, voor de fans en voor zijn ploeggenoten”, zei Spalletti na het duel dat ook nog met 1-0 verloren ging. ,,Moet ik soms zijn advocaten mailen als ik hem wil opstellen?”



De coach wilde niet zeggen wat de directe aanleiding was voor de nieuwe verwijdering. ,,Mauro Icardi is uit de ploeg gelaten vanwege de manier waarop hij zich heeft gedragen.”