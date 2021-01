Spanjaarden bezorgen dominant Ziyech-loos Chelsea eerste zege onder Tuchel

Mourinho vreest Kane weken kwijt te zijn

29 januari Coach José Mourinho van Tottenham Hotspur vreest dat hij Harry Kane ten minste enkele weken kwijt is. De aanvaller raakte in het verloren duel met Liverpool (1-3) geblesseerd aan beide enkels en viel halverwege uit. ,,Dit is een heel groot probleem voor ons”, zei Mourinho.