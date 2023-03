Spanje baalt van ‘provocerende’ Schotten en ‘te lang gras’ na nederlaag, Turkije verliest van Kroatië

Met samenvattingSchotland heeft ook zijn tweede wedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. Op sensationele wijze werd Spanje met 2-0 opzij gezet. Scott McTominay was de gevierde man met twee doelpunten. Turkije verloor met 2-0 in eigen huis van Kroatië, dat in juni Nederland treft in de halve finale van de Nations League. Matteo Kovacic scoorde twee keer voor rust.

McTominay zette Schotland al in de zevende minuut op voorsprong door met links raak te schieten op aangeven van aanvoerder Andrew Robertson. Kort na rust was de speler van Manchester United opnieuw trefzeker. In de 51e minuut nam hij de bal in één keer uit de lucht nadat de Spanjaarden er niet in geslaagd waren de bal weg te werken.

Schotland was de EK-kwalificatiecyclus zaterdag begonnen tegen Cyprus. Die wedstrijd werd met 3-0 gewonnen en ook toen nam McTominay twee doelpunten voor zijn rekening. Spanje was begonnen met een 3-0-zege op Noorwegen.

Tijdrekken

,,Het is de manier waarop ze spelen en daar moet je respect voor hebben, maar voor mij is het waardeloos", zei de Spaans middenvelder Rodri na afloop bij Viaplay. ,,Altijd tijd aan het rekken, provoceren, altijd vallen. Voor mij is dat geen voetbal. De scheidsrechter moet hier iets aan doen, maar hij deed niks.”

,,Het is wel een beetje frustrerend, omdat wij willen winnen. Dat wordt lastig als ze alleen maar tijdrekken. Maar ze hebben hun wapens. Wij moeten onze wapens gebruiken en we zullen ervan moeten leren.”

Op de constatering van de verslaggever dat de Schotse fans ook niet onder de indruk zijn van de sportiviteit van de Spanjaarden, reageerde de middenvelder van Manchester City: ,,We willen de duels aangaan, de strijd, we vechten, maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat om tijdrekken. Vier, vijf spelers op de grond, maar dit hangt af van de scheidsrechter, niet van ons.”

Lang gras

,,We zagen al snel dat het gras te lang was en dat is ons duur komen te staan”, zei debutant David Garcia. ,,Dat mag geen excuus zijn, we moeten naar onszelf kijken en repareren wat we verkeerd hebben gedaan.”

,,Ik ben blij met mijn debuut, maar de nederlaag komt wel aan", aldus de speler van Osasuna tegenover Marca. ,,Ze zijn twee keer bij onze goal in de buur geweest, maar we moeten hiervan leren.”

Kroatië en Wales bovenaan in groep met Turkije

Mateo Kovacic maakte beide doelpunten voor de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic. In de 20e minuut kwam hij goed inlopen en schoot na afleggen door Mario Pasalic hard binnen. Turkije had daarvoor een treffer van Kerem Aktürkoglu afgekeurd zien worden na nipt buitenspel. Vlak voor de rust scoorde Kovacic opnieuw. Na balverlies bij de Turken werd Mario Pasalic door Luka Modric weggestuurd. Zijn schot wist doelman Mert Günok nog te keren, de rebound van Kovacic niet.

Wales won ook voor het eerst in groep D. De thuiswedstrijd tegen Letland eindigde in 1-0. Kieffer Moore kopte raak uit een voorzet van Daniel James. Kroatië en Wales hebben beide 4 punten. Turkije, dat was begonnen met een zege op Armenië, heeft 3 punten.

Noorwegen wist eerder vanavond ook de tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2024 niet kunnen winnen. Ditmaal werden punten verspeeld tegen Georgië. Zonder de geblesseerde vedette Erling Haaland werd het 1-1.

Programma EK-kwalificatie

Standen EK-kwalificatie

Statistieken EK-kwalificatie

