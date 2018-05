Spanje domineert in Europa League: negende zege in veertien jaar tijd

Valencia maakte in 2004 een einde aan de jarenlange Spaanse droogte in de UEFA Cup, door Olympique Marseille in de finale in Göteborg met 2-0 te verslaan. In 2006 en 2007 was de UEFA Cup een prooi voor Sevilla, na overwinningen op respectievelijk Middlesbrough (4-0 in Eindhoven) en RCD Espanyol (2-2, 3-1 na strafschoppen in Glasgow). In het seizoen 2009/2010 veranderde de UEFA Cup qua opzet en naam in de Europa League, maar de eerste editie daarvan was direct weer voor Atlético Madrid: 2-1 tegen Fulham. Twee jaar later won de ploeg van Diego Simeone in Boekarest met 3-0 van Athletic Bilbao.