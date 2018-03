Spanje geeft Argentinië na pauze pak slaag

De Spanjaarden kwamen in de eerste helft al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Diego Costa en Isco.



Nog voor rust deed Argentinië iets terug met een treffer van Nicolas Otamendi. Maar de Zuid-Amerikanen slaagden er daarna niet in op gelijke hoogte te komen.



Met zijn tweede doelpunt van de avond bracht Isco de marge in de 52ste minuut terug op twee. Daarna gingen de Spanjaarden door met scoren. Thiago Alcántara en Iago Aspas maakten er respectievelijk 4-1 en 5-1 van. Isco bepaalde met zijn derde treffer van de avond de eindstand op 6-1.



Vrijdag eindigde het duel van Spanje met Duitsland in 1-1. De Argentijnen waren met 2-0 te sterk voor Italië. Ook toen deed Messi niet mee. De Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli dacht tegen Spanje wel over hem te kunnen beschikken, maar Messi bleef aan de kant.