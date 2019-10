Spanje nog niet geplaatst voor EK na late tegengoal in Oslo

EK-kwalificatie Gündogan keert terug bij Duitsland: ‘Hij gaat spelen’

20:44 Ilkay Gündogan keert zondag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland terug in het Duitse elftal. De middenvelder van Manchester City krijgt in Tallinn een basisplaats van bondscoach Joachim Löw. De 28-jarige Gündogan, 34-voudig international, ontbrak woensdag in de oefeninterland tegen Argentinië (2-2) vanwege fysieke problemen.