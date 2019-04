Spannende strijd om plek 4 in Spanje: vijf teams in de race voor Champions League

Getafe is de meest opvallende naam in dit rijtje en met de huidige vierde plek heeft de ploeg van coach José Bordalás plaatsing voor de Champions League zelfs in eigen hand. In 2017 promoveerde Getafe nog via de play-offs naar La Liga, waarin het vorig seizoen al als achtste eindigde. Dit seizoen is de lijn omhoog stevig doorgetrokken. Getafe is niet het meest frivole team, maar is wel erg moeilijk te kloppen. Veel meer mag er ook niet worden verwacht van een club waarbij de basiself in totaal slechts 4,2 miljoen euro heeft gekost. De grote naam bij Getafe dit seizoen is spits Jaime Mata, die vorig jaar transfervrij werd opgepikt bij Real Valladolid na 33 goals in de Segunda División. Mata maakte onlangs op zijn dertigste zijn debuut in het nationale team van Spanje, nadat hij dit seizoen al dertien keer scoorde.