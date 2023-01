‘Speciale clausule onthuld: Ronaldo volgend jaar uitgeleend aan Newcastle United bij behalen Champions League’

‘Witte broer’ Franz Beckenbau­er ziet af van bijwonen begrafenis Pelé

De Duitse voetballegende Franz Beckenbauer zal de uitvaart van de overleden Braziliaanse icoon Pelé niet bijwonen. ,,Ik zou wel willen, maar helaas laat mijn gezondheid zo’n lange vlucht niet toe. Ik zal mijn vriend in mijn hart begeleiden op zijn laatste reis,” zei de 77-jarige Beckenbauer in een interview met Bild am Sonntag.

