Speelster Barcelona woedend na sneeuwreis naar Madrid: ‘Er is gespeeld met onze levens’

Vandaag kregen de Madrilenen te horen van het vanwege de zware sneeuwstorm Filomena onmogelijk was om eerst nog naar de Spaanse hoofdstad terug te keren. Dat kon er na alle eerdere ontberingen ook nog wel bij. De selectie stond vrijdag in het vliegtuig naar Pamplona urenlang stil op de startbaan, omdat het toestel kon niet opstijgen vanwege de extreme weersomstandigheden in Madrid. Een dag later liep Real Madrid in Pamplona opnieuw flinke vertraging op, omdat de spelersbus lang moest wachten op de komst van een sneeuwruimer die de ‘Koninklijke’ veilig naar het stadion moest loodsen.

,,Dit was geen voetbalwedstrijd, het had afgelast moeten worden”, sprak Real-trainer Zinédine Zidane verontwaardigd. ,,Het is jammer wat La Liga heeft gedaan. De omstandigheden waren gewoon vreselijk”, verzuchtte doelman Thibaut Courtois.

Real Madrid treedt donderdag in Málaga in de halve finales van de Spaanse Supercup aan tegen Athletic Bilbao. Een dag eerder spelen FC Barcelona en Real Sociedad tegen elkaar in de andere halve finale in Cordoba. Athletic Bilbao en Real Sociedad bereikten vorig seizoen de bekerfinale, maar de Baskische clubs besloten die niet te spelen omdat er geen fans bij aanwezig konden zijn.

Speelster FC Barcelona woedend

De voetbalsters van FC Barcelona moesten vrijdag naar Madrid afreizen voor de topper tegen Atlético Madrid, terwijl al dagenlang duidelijk was dat voetballen in Madrid niet mogelijk zou zijn dit weekend. De speelsters van Barcelona zitten sinds vrijdag in hun hotel in Madrid en zullen daar mogelijk nog wel een paar dagen moeten blijven, want de wegen zijn onbegaanbaar en vliegen is niet mogelijk.



Dit tot grote woede van een van de teamgenoten van Lieke Martens, de Noorse sterspeelster Caroline Graham Hansen: ,,Als Noor kan ik niet begrijpen hoe de Spaanse voetbalbond dacht dat het veilig zou zijn om een ​​team door de bergen te laten reizen als de weersvoorspelling geel en oranje niveau van gevaar laat zien, vanwege de sneeuwstorm die door Midden-Spanje trekt. Er is gespeeld met onze levens, zodat we dit weekend misschien een wedstrijd zouden kunnen voetballen”, schreef Hansen zaterdag op Twitter. ,,Het zou onmogelijk zijn om al deze sneeuw op tijd van het veld verwijderen, op een veld zonder verwarming eronder. Begin alsjeblieft met ons te communiceren als gelijken en niet als minderwaardigen. We verdienen beter. Onze sport verdient beter.”