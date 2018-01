'Spelers Crystal Palace scheuren kruisband na tackles op De Bruyne'

Volgens de Engelse krant The Guardian vreest Crystal Palace dat het seizoen van Puncheon ten einde is gekomen door zijn tackle op De Bruyne. Puncheon kreeg een gele kaart voor zijn overtreding van scheidsrechter Jon Moss. Puncheon haalde De Bruyne in de blessuretijd van de wedstrijd onderuit, kort nadat Luka Milivojevic zijn penalty had gemist, waardoor City ongeslagen bleef in de Premier League. Ook voor de Engelse verdediger Scott Dann vreest Crystal Palace voor een kruisbandblessure, schrijft The Guardian. Hij raakte ook geblesseerd na een tackle op De Bruyne. Puncheon en Dann zullen deze week een scan laten maken van hun knie, wanneer de zwelling in het gewricht is verdwenen. Trainer Roy Hodgson, die al weken goed presteert bij The Eagles, liet zondag na afloop al weten dat hij vreest voor zware blessures voor het tweetal.