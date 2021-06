Spelers in Premier League verkiezen De Bruyne boven Dias, Foden grootste talent

Rúben Dias, de 24-jarige verdediger uit Portugal, werd door de Britse sportpers en door de Premier League verkozen tot beste speler van het afgelopen seizoen in Engeland. Vorig jaar gaf de Britse pers al de voorkeur aan Liverpool-captain Jordan Henderson boven De Bruyne, nadat Liverpool voor het eerst in dertig jaar weer kampioen werd. De Bruyne werd vorig jaar ook al tot beste speler verkozen door de Premier League.



Aan de PFA Players’ Player of the Year-prijs van de wordt in Engeland doorgaans waarde gehecht, aangezien alleen voetballers mogen stemmen. Vorig seizoen kreeg De Bruyne de onderscheiding ook al. De Bruyne is daarmee na Thierry Henry (2003, 2004) en Cristiano Ronaldo (2007, 2008) de derde speler die twee seizoenen op rij is verkozen tot beste speler in de Premier League. De Bruyne was dit seizoen goed voor 10 goals en 18 assits in 40 duels in alle competities.